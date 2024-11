Insieme a Marco Rose, a presentare la sfida di Champions League contro l'Inter è arrivato nella sala conferenze di San Siro il difensore dell'RB Lipsia Benjamin Henrichs, che per prima cosa parla dell'effetto che gli crea giocare al Meazza: "È uno stadio impressionante. Queste sono le partite che sognavi da bambino. Giocare in Champions League mi riempie di gratitudine. So che non è facile giocare qui. Una volta ho giocato contro l'Italia qui con la Germania. Ora ci aspetta un pubblico diverso. Sarà una partita calda”.



Sulla forma attuale della squadra.

“È più facile quando hai una serie di vittorie consecutive, poi tutti sono di buon umore e le cose vanno meglio. Ma possiamo uscire più forti da questa fase. Vogliamo risolverlo da soli. Quando vedi le nostre ultime partite, ti rendi conto che c'è ancora del potenziale. Sappiamo che nel calcio le cose possono presto andare diversamente”.



Domani è previsto un gran numero di tifosi tedeschi.

“Abbiamo già visto in Scozia che i nostri tifosi hanno creato una bellissima atmosfera. Questo ci spinge sempre. Ecco perché sono felice che siano arrivati ​​così tanti fan".