"Il coraggio e la concentrazione di stasera che in altre gare non c'è stato? È difficile da spiegare. E' importante che lo abbiamo dimostrato. Dobbiamo farlo anche domenica". Questa l'analisi di Adrien Rabiot ai microfoni di Sky Sport immediatamente dopo il ko contro il PSG, utile test - secondo il francese - prima dell'Inter: "È stata una buona partita per preparare quella contro l'Inter. Con questo atteggiamento possiamo vincere con le grandi squadre".