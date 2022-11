Dopo questa vittoria, cosa c'è nel cerchio finale? "La determinazione, la voglia dello spogliatoio. Siamo tutti insieme, abbiamo avuto delle difficoltà ma ne siamo usciti con grandi prestazioni come stasera. C'è solo unità".

Adrien Rabiot, tra i grandi protagonisti del match di questa sera col suo gol del momentaneo 1-0, arriva ai microfoni di DAZN per il classico consueto post-partita dal prato dell'Allianz Stadium:

Avete ritrovato l'identità della Juve?

"Vogliamo fare tutto per i compagni, non mollare fino alla fine. Stasera è andata bene".

Si sta creando una nuova Juve?

"Sì, abbiamo bisogno di tutti, giovani e anziani. Dobbiamo restare tutti uniti, anche con lo staff medico perché all'estero dicono tante cose sui giocatori infortunati perché non vogliono perdere il Mondiale e non è così".

Ti senti un leader di questa Juve?

"Sì, anche in campo. Penso che bisogna fare tanto in campo per trascinare la squadra. Stiamo crescendo".