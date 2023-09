Dopo il pari casalingo con l'Inter, Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, ha parlato così alla tv di casa. "No, non siamo totalmente soddisfatti per questo punto perché abbiamo giocato davvero molto bene - ha spiegato l'allenatore dei baschi -. Dobbiamo essere tutti molto orgogliosi della prestazione dei ragazzi, non potevamo davvero fare di più di quanto abbiamo fatto. Peccato aver subito il pari proprio nel finale di match".

"Vero, siamo stati superiori ai vicecampioni d'Europa, ma quando sei superiore poi devi vincere. Abbiamo avuto tante occasioni per raddoppiare, però non ci siamo riusciti - ha aggiunto Alguacil -. Venivamo da una battaglia come quella del Bernabeu con il Real Madrid e nel finale abbiamo evidentemente pagato lo sforzo profuso. Considerando un avversario come l'Inter, forse essere quasi perfetti non basta per vincere, ma ripeto: resto molto orgoglioso della prestazione".