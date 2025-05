Il Verona arriva a San Siro per sfidare l'Inter con la buona notizia del ritorno fra i convocati di Tengstedt, che però non partirà titolare. Zanetti, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, pensa ad un attacco anomalo con una punta (Sarr) e trequartista alle spalle (Suslov) appoggiati da un centrocampo a tre con il rientro di Niasse in compagnia di Duda e Serdar. Problemi in difesa, dove non saranno disponibili gli squalificati Ghilardi e Coppola e l'infortunato Dawidowicz: Valentini è pronto a giocare da centrale tra Daniliuc e Frese.