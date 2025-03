Niente partita da ex per Sanchez, tornato dal Cile con un infortunio al polpaccio che rischia seriamente di avergli fatto chiudere la stagione con largo anticipo.

E attenzione perché - come scrive oggi il Corriere dello Sport - anche Thauvin rischia di non esserci contro l'Inter. Il francese, che aveva saltato la gara con il Verona per una fascite plantare al piede destro, non si è ancora allenato in gruppo, continuando a fare lavoro personalizzato. La decisione sarà presa in extremis da Runjaic.