L'Udinese di Andrea Sottil si è ritrovata stamattina al Bruseschi per continuare la preparazione verso il match contro l'Inter, in programma domenica all'ora di pranzo. I bianconeri, nello specifico, si sono dedicati ad esercitazioni tecnico-tattiche e lavori tattici. Domani mattina, riporta il sito del club friulano, è in programma la rifinitura.