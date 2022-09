In vista dell'Inter, l'Udinese potrebbe ritrovare a sorpresa Jaka Bijol, il difensore centrale che aveva rimediato una brutta distorsione alla caviglia nel match contro la Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport, è grande la voglia del difensore di tornare a disposizione di Sottil, ma c’è ancora qualche perplessità riguardo a una sua convocazione: "Bijol, pur avendo visto poco il campo in questa sei gare (è stato in panchina con Milan e Monza, ha giocato 24 minuti con la Salernitana, 90 con la Fiorentina e 17 con la Roma, infortunato a Sassuolo) è uno tra i nuovi bianconeri più interessanti e la sua assenza toglierebbe al reparto arretrato un elemento importante, unico per capacità di palleggio. Proprio per questo è protagonista di una corsa contro il tempo per poter dire la sua contro la squadra di Simone Inzaghi", si legge.