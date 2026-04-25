Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò parla così dell'inchiesta aperta dalla Procura di Milano che coinvolge Gianluca Rocchi con l’ipotesi di frode sportiva:

"Due delle tre imputazioni mi sembrano particolarmente rilevanti, soprattutto quelle che riguardano l’Inter. Sono aspetti delicati che potrebbero avere conseguenze importanti. Bisognerà capire quali elementi abbia la Procura per sostenere l’impianto accusatorio e anche perché la giustizia sportiva, in precedenza, aveva archiviato il caso”.

Il giornalista ha poi allargato il ragionamento al contesto istituzionale e politico del calcio italiano: “C’è anche una componente politica da considerare. Il CONI da tempo sostiene di non avere gli estremi per un commissariamento della FIGC, ma con una vicenda come questa, che coinvolge figure apicali del sistema arbitrale, uno scenario del genere potrebbe tornare sul tavolo”.