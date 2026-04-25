Dopo la sconfitta contro l'Union Brescia, ecco cosa ha detto in conferenza stampa l'allenatore dell'Inter U23 Stefano Vecchi.

Sulla partita di oggi

"Oggi abbiamo fatto i primi trenta minuti molto bene, poi, purtroppo come siamo abituati a vedere, rischiamo di prendere gol a causa di errori abbastanza grossolani. Il gol che abbiamo subito è un po' l'emblema di questa stagione. Anche qualche opportunità che abbiamo avuto, qualche situazione in area di rigore, anche lì, ripeto è un po' l'emblema di questa stagione, siamo poco incisivi, poco concreti, poco cattivi e lo siamo stati anche stasera, all'interno di una partita che sicuramente abbiamo giocato contro una squadra di spessore, di valore, non a caso sono arrivati secondi. Però anche questa sera abbiamo pagato certe ingenuità".

Sul passaggio oggi al 3-4-2-1 con due trequartisti dal 3-5-2 con due prime punte

"Ho fatto questa scelta perché volevo puntare di più sul possesso palla, sulla gestione. Il Brescia è una squadra che difende molto bene, da indici difensivi la migliore del campionato, quando difende schierata la migliore del campionato. Ho pensato di cercare di portarli fuori e trovare spazi un po' più aperti dopo. Sapevamo che avremmo dovuto provare a giocarci il tutto per tutto alla fine e infatti per questo poi ho inserito i due attaccanti e diciamo la strategia era questa ma non ha funzionato, anche perchè da lì in poi abbiamo concesso questa grave leggereezza e comunque abbiamo avuto l'opportunità, abbiamo colpito la traversa, abbiamo calciato in porta, qualche mischia in area, ma non siamo abbastanza incisivi".

Sulla prestazione di Mayé, oggi schierato quinto di sinistra

"Da lui oggi abbiamo avuto risposte positive. E' un giocatore di grandissima potenzialità, in realtà non è proprio un esterno, ma sapendo che lì c'erano Cisco e Marras e non avendo Cocchi, anche perché ripeto per me ha grandi potenzialità. Ho optato per lui, in realtà il suo ruolo è un po' più centrale, da terzo di sinistra o da centrale addirittura, però ha fatto molto bene, è un ragazzo che fisicamente ha doti importanti".