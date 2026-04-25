Ecco le pagelle dei calciatori dell'Inter U23 dopo l'ultima giornata di campionato, finita con una sconfitta: 0-1 per l'Union Brescia a Monza.

MELGRATI 6.5 - Una buonissima parata su Marras e poco altro. L'Union Brescia ha due grandi occasioni che però si infrangono sui legni e lui non ha granché da fare. Incolpevole, ovviamente, sul gol.

STANTE 6 - Partita diligente, senza grandi sollecitazioni da parte della squadra ospite. Sufficienza meritata, non di più. Stagione comunque positiva per lui, sempre attento e concentrato, con pochi errori. Dall'88' LAVELLI S.V.

PRESTIA 6.5 - Alterna cose decisamente buone, come la chiusura nel primo tempo sul cross di De Maria per Crespi, a qualche sbavatura veniale, come in occasione del tiro a porta vuota sbagliato da Balestrero. Alla fine il bilancio è tutto sommato superiore alla sufficienza.

ALEXIOU 6 - Nessun errore degno di nota, nessuno spunto interessante. Dietro comunque si fa sempre sentire. Chiude la stagione con un sei senza infamia e senza lode.

MAYE' 6 - Lontano dalla sua zona di competenza usuale, almeno in questa stagione, non fa affatto male. Certo, magari non ha gli spunti sulla corsia di altri compagni, ma è comunque una discreta prestazione la sua. Dall'85' ZOUIN S.V.

KACZMARSKI 6 - Solidità in mezzo al campo, qualche incursione palla al piede, come sempre senza la giocata risolutiva che proprio non gli è quasi mai venuta in questa stagione. Comunque sufficiente. Dall'85' ZANCHETTA S.V.

FIORDILINO 6 - Partita in cui non commette grandi errori, pur faticando a prendere in mano la situazione in mezzo al campo. Nel complesso non sfigura, facendo valere la sua esperienza dopo qualche passaggio a vuoto di troppo nelle ultime settimane.

KAMATE' 4.5 - Erroraccio da matita blu al 77', quando perde la palla che regala la palla del gol di Crespi all'Union Brescia. A conti fatti è l'episodio che decide la partita. Più che l'aver sbagliato, è la natura dell'errore. Grossa ingenuità, non un bel modo per finire la stagione.

BERENBRUCH 6 - Parte forte e cala alla distanza. Diversi tiri da fuori che si spengono sul fondo, un potenziale assist per Kaczmarski. Poi nella ripresa anche lui non riesce a tenere l'asticella alla stessa altezza del primo tempo.

TOPALOVIC 5 - Serata no. Mai particolarmente coinvolto tra le linee e anche quando comunque riesce a farsi trovare sbaglia la giocata successiva. Giusta la sostituzione. Non chiude bene un anno che aveva iniziato alla grande e in cui è calato nella seconda metà della stagione. Dal 60' LA GUMINA 6 - Ci prova, senza combinare granché, venendo spesso incontro per cucire il gioco.

SPINACCE' 5.5 - I palloni che gli arrivano sono pochi, e questo è parzialmente un alibi, ma anche lui ci mette del suo. Non vince praticamente mai i duelli con Silvestri e quando arriva la palla non combina granché. Dal 60' ZUBEREK 6 - Impatta abbastanza bene sulla partita. Sfortunato in occasione della traversa colpita in mischia.

Mister Stefano VECCHI 5.5 - Prepara la partita con la scelta di giocare 3-4-2-1 e, per sua stessa ammissione, non funziona. Più facile, ovviamente, con il senno di poi, ma forse avrebbe avuto più senso continuare con il 3-5-2. Cambia il giusto: l'Inter U23 è partita bene e ha faticato con il passare dei minuti, con il risultato che tutto sommato ci sta. Il difetto degli "errori grossolani", come lui stesso ha definito quelli commessi dalla sua squadra, resta il tallone d'achille dei nerazzurri.