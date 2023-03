Sui terreni del "Comunale" di Follo, lo Spezia oggi ha svolto una seduta prettamente tecnica in previsione della gara contro l'Inter, in programma venerdì sera al Picco. Gyasi e compagni, dopo un'attivazione muscolare, hanno proseguito l'allenamento con esercitazioni in conduzione palla e varie partitelle a tema a ranghi contrapposti. Lavoro personalizzato per Holm, Bastoni e Moutinho.