Allenamento pomeridiano quest’oggi per il Sassuolo di Alessio Dionisi, che si è ritrovato al Mapei Football Center per proseguire la preparazione in vista della sfida di campionato contro l'Inter, in programma sabato alle ore 15. I neroverdi, dopo il classico riscaldamento seguito da torello, si sono dedicati a esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tutto campo con la Primavera. Domani, Gian Marco Ferrari e compagni torneranno in campo sempre al pomeriggio.