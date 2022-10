Berardi sì o Berardi no? Questo il più grande dubbio per Dionisi in vista del match di domani contro l'Inter. L'attaccante è ormai pronto al rientro dopo il lungo stop, ma al massimo potrebbe accomodarsi in panchina. D'altronde, Laurienté non lo sta facendo rimpiangere. Sicuramente out i lungodegenti Müldür, Traoré, Romagna e Defrel. Dubbio in attacco tra Kyriakopoulos e Ceide.

PROBABILE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos.