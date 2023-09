Pochi cambi per Dionisi in vista del match di domani sera a Milano con l'Inter. Secondo il Cosport, il tecnico neroverde dovrebbe confermare in larga parte l'undici di partenza che era sceso in campo nel 4-2 contro la Juventus. In porta ancora Cragno (Consigli da valutare), in difesa c'è Viti per Tressoldi. Resta out Alvarez, in attacco l'ex Pinamonti.

PROBABILE SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Viti, Viña; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.