Dopo l'allenamento mattutino, Dejan Stankovic ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera a Marassi tra la sua Sampdoria e l'Inter. Assente il difensore Koray Gunter, prima convocazione per l'ex Real Madrid Jesé Rodriguez e per l’attaccante della Primavera Mihailo Ivanovic. Questo l'elenco completo:

Portieri: Audero, Ravaglia, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Murillo, Murru, Nuytinck, Zanoli.

Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Malagrida, Paoletti, Rincón, Sabiri, Winks, Yepes.

Attaccanti: Gabbiadini, Ivanovic, Lammers, Quagliarella, Jesé Rodríguez.