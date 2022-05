Oggi la Pinetina, domani il campo Mugnaini di Bogliasco. Dopo l'allenamento, la Sampdoria infatti si ritroverà tutta insieme per il tradizionale asado di fine campionato. Festa organizzata dal tecnico doriano Marco Giampaolo, alla quale sono invitati anche dirigenti, familiari dei calciatori e dipendenti del club. Lo riporta Il Secolo XIX: al termine della sfida di San Siro con l'Inter ci sarà il rompete le righe. Il tecnico blucerchiato tornerà a casa, in Abruzzo, praticamente subito. E lì resterà in attesa di notizie da parte della società sulla programmazione della prossima stagione.