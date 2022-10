Sono ripresi questa mattina presso gli allenamenti della Salernitana in vista del lunch match di domenica contro l'Inter. Al centro sportivo 'Mary Rosy' i granata hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica, chiudendo poi l'allenamento con un lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive. La seduta di rifinitura prima della partenza per Milano è fissata per domani alle ore 10:30.