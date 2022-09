Risentimento muscolare sia per Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, giocatori della Roma: l'attaccante argentino, che si è dovuto fermare nel riscaldamento pre-match con l'Atalanta, risponderà comunque alla chiamata dell'Argentina e sarà visitato dai medici della propria Nazionale. In base ai controlli poi si capirà se potrà essere a disposizione del ct Lionel Scaloni o dovrà rientrare a Roma. Stessa prassi per Pellegrini, anche lui vittima di un fastidio al flessore sinistro, che sarà visitato dai medici della Nazionale italiana e poi sarà presa una decisione riguardo la sua convocazione.