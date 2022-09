In attesa dei giocatori attualmente impegnati con le Nazionali, torna ad allenarsi in vista dell'Inter il gruppo di giallorossi rimasto a Roma. La seduta di allenamento odierna si è sviluppata tra lavoro atletico, skip, scatti e slalom, ed esercitazioni tecniche con il pallone. Tornano in gruppo Marash Kumbulla e Stephan El Shaarawy. Ancora in dubbio il recupero totale di Pellegrini, sul quale era ottimista nelle scorse ore la redazione di Sky Sport, ci sarà contro i nerazzurri - come già detto - Paulo Dybala, attualmente impegnato con l'Argentina. Restano ovviamente indisponibili Darboe e Wijnaldum.