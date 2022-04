Le dure parole nei confronti di Marco Di Bello e Aleandro Di Paolo post Napoli-Roma potrebbero costare al tecnico giallorosso José Mourinho un deferimento. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la Procura Federale starebbe studiando le carte per valutare se ci siano gli estremi per una sanzione nei confronti del tecnico di Setubal.