Anche José Mourinho dovrà fare i conti con i rientranti dagli impegni con le Nazionali in vista del match di sabato contro l'Inter: come riporta Il Messaggero, infatti, Trigoria si riempirà progressivamente fino al rientro dei giocatori provenienti dal Sud America, su tutti Paulo Dybala che dovrà giocare con la Nazionale argentina nella notte di mercoledì a New York contro la Giamaica. Difficile che possa sostenere una prima seduta coi giallorossi il 28, anche se il club capitolino si sta adoperando con altre società per organizzare un volo diretto per far rientrare tutti i giocatori argentini in Europa il prima possibile.