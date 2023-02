Questo pomeriggio, il Porto ha proseguito la sua preparazione in vista della sfida di Champions League contro l'Inter, in programma mercoledì sera a San Siro. Al penultimo allenamento diretto da Sergio Conceicao prima della partenza per Milano, prevista per domani pomeriggio, non hanno partecipato sette giocatori: Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Matheus Uribe, Otávio, Gabriel Veron, Galeno ed Evanilson.