Seduta di allenamento mattutina per il Parma di Fabio Pecchia, impegnato venerdì contro l'Inter a San Siro. Come riporta il sito ufficiale gialloblu, la squadra ha svolto attivazione tecnica, torelli ed esercitazioni tattiche per reparti. Il programma di allenamento prevede una seduta al mattino nella giornata di mercoledì 4 dicembre.