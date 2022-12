Nuovo allenamento questa mattina per il Napoli a Castel Volturno. La squadra, riferisce il sito ufficiale dei partenopei, ha svolto una prima fase di attivazione e lavoro in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha disputato una serie di partitine a campo ridotto. Salvatore Sirigu e Diego Demme hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Per il gruppo di Luciano Spalletti è arrivato poi il 'rompete le righe' per il Natale: gli allenamenti in vista del match contro l'Inter riprenderanno martedì 27 dicembre.