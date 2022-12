Prosegue il lavoro ad Antalya per il Napoli di Luciano Spalletti, che ha sostenuto questa mattina una nuova seduta presso il Winter Football Series by Regnum. La squadra ha svolto lavoro in palestra. Il gruppo dei portieri, contestualmente, è stato impegnato in un lavoro tecnico in campo. Solo Salvatore Sirigu ha svolto allenamento personalizzato. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.