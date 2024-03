In attesa di conoscere la lista dei convocati di Calzona, per il Napoli arrivano buone notizie su Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano (che ieri aveva lavorato a parte per un affaticamento) questa mattina si è allenato con il resto dei compagni nell'ultimo all'allenamento prima della partenza per Milano. Lo riporta SportMediaset.

"Salgono così le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto nel match contro l'Inter di domenica sera al Meazza", si legge nel sito dell'emittente.