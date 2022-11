Niente Georgia per Khvicha Kvaratskhelia. La stella del Napoli, ai box nell'ultima parte del campionato pre-Mondiale per una lombalgia, salterà gli impegni con la sua nazionale per recuperare dal problema alla schiena. Lo riferisce la stampa georgiana, aggiugendo che per l'amichevole contro il Marocco (in programma il 17 novembre) verrà convocato Sandro Altunashvili della Dinamo Batumi.