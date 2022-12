E' cominciata con una sessione di attivazione in palestra l'ultima seduta di allenamento del 2022 del Napoli, tra quattro giorni atteso a San Siro per il big match con l'Inter. Dopo il torello, il gruppo, diviso in due da Lucian Spalletti, si è dedicato a un lavoro tecnico-tattico sul campo 1 e sul campo 2. Domani primo allenamento del nuovo anno con una seduta pomeridiana.