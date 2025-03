Gilmour al posto di Anguissa, alla destra di Lobotka. È questa, conferma il Corriere dello Sport, la scelta di Conte per Napoli-Inter di questa sera. Per il resto, il tecnico salentino ha intenzione di confermare la formazione scesa in campo contro il Como: Meret in porta, difesa a tre composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, con McTominay a completare la mediana. In fascia spazio a Politano a destra e Spinazzola a sinistra, mentre la coppia d'attacco sarà formata da Lukaku e Raspadori. Non convocati i tre infortunati Anguissa, Mazzocchi e Neres.