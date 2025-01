Il Monaco arriva oggi a Milano per la vigilia della sfida di Champions contro l’Inter e c'è un dubbio in particolare che accompagna la spedizione monegasca, quello riguardante le condizioni di Denis Zakaria, centrocampista ex Juventus.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, Zakaria ha lasciato la partita vinta dai suoi contro il Rennes già nel primo tempo allo stadio Louis II per un problema alla caviglia poco dopo la rete del 3-1 di Aleksandr Golovin. Il tecnico Adi Hutter aveva detto: "Spero non sia troppo grave". Oggi se ne saprà di più.