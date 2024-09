Maignan c'è. Dopo lo spavento di martedì sera, il francese è già tornato in gruppo e domenica sarà regolarmente in campo contro l'Inter come spiega la Gazzetta dello Sport. Già dimenticato il trauma al ginocchio dopo lo scontro con Tomori.

Per il resto, formazione già decisa da Fonseca: gli unici dubbi riguardano il reparto difensivo dove c'è il consueto ballottaggio tra Calabria ed Emerson Royal per la fascia destra e lo scalpitante Gabbia che spera in un'opportunità al posto di uno tra Tomori e Pavlovic.

PROBABILE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.