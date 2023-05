Stamattina Rafael Leao svolgerà gli esami per capire l'entità esatta dell'infortunio patito ieri a inizio match contro la Lazio. "La serata di ieri ha portato aggiornamenti positivi per i milanisti: Leao era tranquillo e nel mondo rossonero si è fatto largo un ottimismo teso ma diffuso, giustificato dalle prime visite, dalle sensazioni e dai commenti post-partita. Per dire che il Milan avrà la sua stella bisogna aspettare (almeno) gli esami di oggi ma tutti ci contano...

e certo non è poco, considerate le sensazioni delle 15.10", si legge sulla Gazzetta dello Sport. Problema all'adduttore, il sospetto è che si tratti di elongazione: il portoghese non vuole mancare, gli esami diranno di più.