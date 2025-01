Dopo aver riabbracciato Noah Okafor in gruppo nella giornata di ieri, oggi Sergio Conceicao ha potuto contare anche sulla presenza di Samuel Chukweuze nel corso dell'allenamento andato in scena a Milanello, a due giorni dalla sfida di campionato con il Parma. Il tecnico portoghese del Milan, dunque, riavrà a disposizione tutto l'attacco, compreso il fresco rientrante Christian Pulisic, anche per la gara di domenica 2 febbraio con l'Inter.

In ottica derby, invece, andranno valutate le condizioni di Malick Thiaw e Ruben Loftus-Cheek, che stanno proseguendo il loro iter di recupero dai rispettivi infortuni.