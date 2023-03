Il Lecce ha proseguito la preparazione verso la gara contro l'Inter di domenica scendendo in campo stamattina al Deghi Center di San Pietro in Lama. Alla seduta guidata da Marco Baroni, come negli scorsi giorni, erano assenti Lameck Banda e Marin Pongracic, mentre Kastriot Dermaku ha proseguito il suo programma di ricondizionamento e Joel Voelkerling Persson ha svolto un lavoro differenziato a causa di un affaticamento muscolare all'adduttore coscia destra.