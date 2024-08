Luca Gotti, tecnico del Lecce, ha convocato 24 giocatori in vista della trasferta di Milano, dove domani la sua squadra sarà ospite dell'Inter campione d'Italia in carica nella gara valevole per la seconda giornata di campionato. In lista non c'è Kaba, che nel corso di tutta la settimana non si è mai allenato in gruppo:

PORTIERI

98. Borbei

30. Falcone

1. Früchtl

40. Samooja



DIFENSORI

6. Baschirotto

13. Dorgu

25. Gallo

4. Gaspar

17. Gendrey

2. Pelmard



CENTROCAMPISTI

5. Berisha

29. Coulibaly

14. Helgason

36. Marchwiński

27. McJannet

10. Oudin

75. Pierret

8. Rafia

20. Ramadani



ATTACCANTI

22. Banda

23. Burnete

9. Krstović

7. Morente

50. Pierotti