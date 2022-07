Il Lecce si è ritrovato questa mattina al Deghi Center per continuare a prepararsi in vista dela nuova stagione, con l'Inter prima avversaria in campionato. Nella prima seduta il tecnico Marco Baroni ha fatto svolgere delle esercitazioni tecnico tattiche e una partitella, mentre nel pomeriggio i giallorossi si sono concentrati sul lavoro fisico nella palestra dell'Acaya Golf Resort & SPA. Assente in permesso Gargiulo, allenamento differenziato per Blin. Nella giornata di domani è previsto un allenamento alle ore 9.30 a porte aperte.