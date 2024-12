Buona notizie a metà per Marco Baroni che, al netto delle buone sensazioni filtrate nella giornata di ieri dopo l'allenamento, non recuperano per la sfida di questa sera contro l'Inter Alessio Romagnoli e Matias Vecino. Torna invece a disposizione dell'allenatore biancoceleste il difensore Patric, dopo l'acciacco rimediato nella sfida di Europa League con l'Ajax. Di seguito la lista completa dei convocati per Lazio-Inter di stasera.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini;

Centrocampisti: Castrovilli, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella;

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!