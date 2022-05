La Juventus rischia di perdere Luca Pellegrini per i prossimi impegni. Il terzino sinistro, che oggi aveva terminato in anticpo l'allenamento dopo un contrasto con Morata, si è sottoposto alle prime analisi che - aggiorna Sky Sport - hanno evidenziato una distorsione alla caviglia. Domani sono previsti nuovi accertamenti, ma il bianconero salterà sicuramente la sfida contro il Genoa. Da valutare, invece, la sua presenza per la finale di Coppa Italia contro l'Inter.