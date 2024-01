La preparazione della Juve in vista della grande sfida con l'Inter partirà stamattina, con il primo allenamento settimanale. La notizia è il miglioramento sia di Rabiot che di Chiesa: entrambi stanno meglio e puntano a tornare tra i convocati per San Siro.

Il francese dovrebbe essere titolare in mezzo al campo con Locatelli e probabilmente McKennie, nonostante un piccolo fastidio alla caviglia che ha rimediato l'americano con l'Empoli. In attacco, invece, Chiesa se la gioca con Yildiz, vista la squalifica di Milik. In difesa riecco Danilo, Cambiaso-Kostic sulle fasce. Lo scrive oggi il Corsport.