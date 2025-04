Mentre cresce la trepidazione per la sfida di questa sera tra Barcellona e Inter, gara valida per la semifinale d'andata di Champions League, Hansi Flick ha reso nota la lista dei giocatori blaugrana convocati per affrontare i campioni d'Italia. Nella lista dei ventidue giocatori chiamati a rassegna dal tecnico tedesco manca Marc-André Ter Stegen, grande escluso dalla lista. A spuntarla, nel ballottaggio tra portieri, è l'ex Juventus Wojciech Szczesny. Di seguito i convocati dei catalani:

Portieri: Szczesny, Iñaki Peña, Astralaga.

Difensori: Koundé, Fort, Cubarsí, Christensen, Eric Garcia, Araujo, Iñigo Martínez, Gerard Martín.

Centrocampisti: De Jong, Pedri, Olmo, Gavi, Fermín, Pablo Torre.

Attaccanti: Raphinha, Ansu Fati, Lamine Yamal, Pau Víctor e Ferran Torres.