Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, ritroverà per la partita di sabato contro l'Inter l'attaccante danese Casper Tengstedt: come riportato dal Corriere di Verona, l'ex Benfica ha superato il problema muscolare che l’ha bloccato nelle ultime 4 giornate e quindi potrà almeno accomodarsi in panchina a San Siro.

Non appare in dubbio la presenza di Tomas Suslov, che con il Cagliari è uscito nel primo tempo debilitato da un virus. Probabile che a San Siro sia schierato dal via il senegalese Cheikh Niasse, a centrocampo.