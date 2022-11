Prosegue la preparazione della Juve in vista del big match contro l'Inter di domenica sera: dopo la seduta post-SG di ieri, la squadra bianconera si è ritrovata questa mattina per una nuova giornata di lavoro sul campo, con un focus sulla fase di manovra avanzata contro squadra schierata e su esercitazioni di fase difensiva su azioni dal fondo. Per domani, l'allenamento della vigilia è fissato nel pomeriggio e a seguire, alle ore 19, Massimiliano Allegri presenterà la sfida contro i nerazzurri in conferenza stampa.