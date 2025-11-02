Qualche assenza importante per l'Hellas Verona, che oggi alle 12.30 ospiterà l'Inter senza poter contare su Serdar, Santiago, Nuñez, Suslov, Al Musrati e Oyegoke. La difesa a tre davanti a Montipò dovrebbe dunque essere composta da Bella-Kotchap, NelssonValentini, con Belghali, Akpa-Akpro, l'ex nerazzurro Gagliardini, BernedeFrese a centrocampo. In attacco altra conferma per la coppia Giovane-Orban. Lo riferisce il Corriere dello Sport. 

