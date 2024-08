Il Genoa si prepara alla sfida di sabato contro l'Inter, match valevole per la prima giornata di Serie A. L'edizione odierna di Repubblica riferisce le parole di Messias Junior dopo la vittoria con la Reggiana in Coppa: "Lo anno scorso ho avuto la sfortuna di farmi male nella tournée con il Milan, cosa che mi sono portato dietro tutto l’anno, devo imparare a gestire il mio corpo, non sono più un ragazzino". Operazioni sul mercato che non si fermano: rossoblu alla ricerca di un attaccante. L’ultimo nome accostato è quello di Fabio Silva, attaccante portoghese classe 2002 del Wolverhampton.