Mancano 20 giorni all'inizio del campionato e cominciano ad arrivare le prime notizie di campo anche dal Genoa, primo avversario dell'Inter in Serie A.

Come riferisce la Repubblica, sembrano essere meno gravi del previsto gli infortuni per Ekuban e Gudmundsson. Il primo ha subito una lesione di primo grado all’adduttore che lo costringerà a saltare i test con Brescia e Monaco, oltre alla Coppa Italia contro la Reggiana, però potrebbe recuperare per il campionato.

Per l'islandese, invece, solo affaticamento muscolare: al netto del mercato, dovrebbe tornare a disposizione per la Coppa Italia. Entrambi, comunque, a oggi sono in dubbio.