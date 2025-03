Le possibilità che il Feyenoord abbia a disposizione Antoni Milambo mercoledì sera al De Kuip non sono molto alte. Il centrocampista 19enne è alle prese con un infortunio all'inguine e per questo è in forte dubbio per la sfida di Champions League contro l'Inter. Voetbal International aggiorna sullo stato di forma della rosa di Robin van Persie: "Forse tornerà Ayase Ueda, probabilmente anche Jakub Moder; questo è ciò che sperano al Feyenoord. Milambo ha problemi all'inguine e la situazione sta diventando molto più difficile".