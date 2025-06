A nove giorni dal kick-off del Mondiale per Club 2025, DAZN annuncia la sua programmazione esclusiva che prevede grandi novità tra ospiti d’eccezione, due nuovi show, feature tecniche per gli abbonati premium e contenuti esclusivi.

Diletta Leotta debutta alla conduzione di 'CLUB WORLD CUP SHOW' insieme ai talent di DAZN, Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Marco Parolo e Dario Marcolin: il nuovo show di DAZN si accenderà nel pre-partita degli appuntamenti pre-serali e serali delle italiane, con collegamenti direttamente da bordo campo insieme agli inviati speciali, Tommaso Turci e Alessio De Giuseppe, che seguiranno da vicino rispettivamente il percorso della Juventus e dell’Inter.

Per la fase a gironi sono tre gli appuntamenti con il nuovo show: Inter-Urawa in programma il 21/06 alle ore 21:00 (ora italiana), che vedrà in telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni; Juventus-Wydad del 22/06 alle ore 18:00 (ora italiana), con Ricky Buscaglia alla telecronaca e Massimo Ambrosini al commento tecnico; infine, Juventus-Man City al via il 26/06 alle ore 21:00 (ora italiana), raccontata da Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini. CLUB WORLD CUP SHOW sarà un contenitore esclusivo di interviste live approfondimenti e analisi tattiche, ma anche curiosità che questa innovativa competizione porterà ai tifosi italiani direttamente dall’America.

Nella fase a gironi, tutta la squadra dei telecronisti di DAZN si alternerà al completo per raccontare le partite, capitanata da Pierluigi Pardo impegnato nel racconto di PSG v Atletico Madrid, Boca v Benfica e Monterrey v Inter.

Per permettere ai tifosi di non perdersi nessun aggiornamento e azione giocata oltreoceano, le giornate della fase a gironi inizieranno con una ‘sveglia’ speciale: appuntamento ogni mattina in diretta alle 10 con 'GOLLYWOOD - Uno Show Mondiale', il morning-show di DAZN dedicato al Mondiale per Club FIFA 2025. Alla conduzione Marco Russo, accompagnato da Federica Zille e Barbara Cirillo che si alterneranno in studio per offrire una panoramica completa su partite, analisi tecniche, highlights e interviste esclusive. Numerosi gli ospiti speciali in studio e collegati: dal Profeta Hernanes che ha militato nell’Inter e nella Juventus, e che porterà uno sguardo attento e contributi tattico-tecnici, ai content creator ManuAle del Calcio che porteranno ai tifosi a casa opinioni e commenti con un approccio fresco, giovane e leggero, passando per firme autorevoli del giornalismo sportivo.