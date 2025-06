"La FIFA ha una gloriosa storia di innovazioni nei suoi tornei d'élite e la Coppa del Mondo per Club FIFA continuerà questa tendenza. Con i migliori club che competono per il titolo di campioni del mondo, è giusto che queste innovazioni rivoluzionarie siano esposte in un torneo così prestigioso". Lo ha dichiarato il Segretario Generale della FIFA, Mattias Grafström, a proposito delle novità che saranno introdotte nell'ambito del Mondiale per Club.

Aggiunge Grafström: "La FIFA è costantemente impegnata a migliorare il calcio e questi miglioramenti garantiranno un'esperienza migliore per i tifosi, un funzionamento più fluido e un'impostazione ottimizzata per le decisioni arbitrali".