Si complica sin dal primo appuntamento il cammino dell'Italia verso i Mondiali. La Norvegia passeggia sugli azzurri, battendoli 3-0 dopo una prova imbarazzante della squadra di Spalletti, apparsa spenta dall'inizio alla fine. In rete per gli uomini di Solbakken, Sorloth al 14', Nusa al 34' e Haaland al 42'. In campo dal 1' gli interisti Bastoni e Barella. Nella ripresa sono entrati Frattesi a inizio secondo tempo, e Dimarco al minuto 83. Prestazione da dimenticare, lunedì c'è la Moldavia a Reggio Emilia.